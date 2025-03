Freispruch für Dua Lipa: «Levitating» nicht abgekupfert

Die New Yorker Richterin Katherine Polk Failla wies dies zurück. «Das Gericht stellt fest, dass ein Musikstil, der von den Klägern als ‹Pop mit Disco–Feeling› definiert wird, und eine musikalische Funktion, die von den Klägern als ‹Unterhaltung und Tanzen› definiert wird, unmöglich schutzfähig sein können», heisst es in ihrer Begründung. «Etwas anderes zu behaupten, würde bedeuten, die weitere Entwicklung von Musik in diesem Genre oder zu diesem Zweck vollständig zu verhindern.»