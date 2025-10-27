Freizeitpark bis Burg: Fünf Vorschläge für einen Halloween-Kurztrip

Taunus Wunderland: Halloween zwischen Wald und Lichtern

Eingebettet in die sanften Hügel des Taunus liegt ein Freizeitpark, der während Halloween in goldenem Licht erstrahlt. Das Taunus Wunderland verwandelt sich im Oktober in eine märchenhaft herbstliche Welt voller Kürbisse, Lichter und liebevoll gestalteter Dekorationen. Tagsüber drehen Familien zwischen bunten Blättern ihre Runden auf Karussells und Achterbahnen, während am Abend Nebelmaschinen die Waldwege in geheimnisvolles Grau tauchen. Besonders beliebt sind die Halloween–Nächte, wenn sich Besucher in Kostümen begegnen, Musik erklingt und die Dämmerung über dem Park liegt. Hier geht es weniger um echten Schrecken als vielmehr um Stimmung: Das Taunus Wunderland feiert Halloween mit einem Augenzwinkern – fröhlich, farbenfroh und mitten in der Natur.