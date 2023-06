Kaum werden die Tage wieder länger und schöner, gibt es für viele kaum noch ein Halten: Was in den kühlen Monaten nicht möglich war, wollen wir im Sommer möglichst nachholen. «Doch wer an den Feierabenden und Wochenenden ständig verplant und rundum ausgebucht ist, der fördert eher Erschöpfung als Entspannung», warnt Dr. Andreas Hagemann, Ärztlicher Direktor der nordrhein-westfälischen Haku-Privatkliniken in Eschweiler, Merbeck und Duisburg. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät er die besten Tipps, um mit Ruhe und Gelassenheit durch die sommerliche Freizeitplanung zu kommen.