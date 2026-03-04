Freizügig wie eh und je: Megan Fox ist zurück auf Instagram

Ex–Verlobter Machine Gun Kelly meldet sich zu Wort

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte ein Kommentar unter dem Post. Ihr Ex–Partner Machine Gun Kelly (35) schrieb zu den freizügigen und aufreizenden Bildern augenzwinkernd, er sei froh, noch ihre Telefonnummer zu haben. Fox und Kelly gelten seit Ende 2024 offiziell als getrennt. Im Januar 2022 gaben sie nach rund zwei Jahren Beziehung ihre Verlobung bekannt. Die beiden halten laut Medienberichten allerdings weiterhin guten Kontakt. Im Mittelpunkt stehe derzeit das gemeinsame Co–Parenting ihrer Tochter Saga Blade, die im März 2025 zur Welt kam. Fox ist zudem Mutter dreier weiterer Kinder aus ihrer früheren Ehe mit Schauspieler Brian Austin Green (52).