Freizügig wie eh und je: Megan Fox ist zurück auf Instagram

Lange war es still geworden um Megan Fox (39) auf Instagram. Jetzt ist die Schauspielerin allerdings wieder zurück: Am 3. März veröffentlichte sie auf ihrem Kanal mit rund 20,7 Millionen Followern eine Serie sehr freizügiger Fotos aus einem aktuellen Shooting. Dazu schrieb sie nur schlicht: «Alles ist schöner, weil wir dem Untergang geweiht sind.» Ihre Rückkehr kommentierte sie ausserdem in einer Instagram–Story mit den zusätzlichen Worten: «Ich lebe. Neue Bilder sind gerade erschienen.»
Die Fotos selbst zeigen die Schauspielerin in schwarzem T–Shirt, Straps–Strümpfen und auffälligen Plateau–Heels mit Cannabis–Blatt in aufreizender Pose. Die Reaktionen der Fans liessen natürlich nicht lange auf sich warten: Innerhalb kürzester Zeit sammelten die Bilder mehr als drei Million Likes. Alle anderen Fotos auf dem Instagram–Account von Fox wurden im Übrigen unterdessen gelöscht.
Ex–Verlobter Machine Gun Kelly meldet sich zu Wort
Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte ein Kommentar unter dem Post. Ihr Ex–Partner Machine Gun Kelly (35) schrieb zu den freizügigen und aufreizenden Bildern augenzwinkernd, er sei froh, noch ihre Telefonnummer zu haben. Fox und Kelly gelten seit Ende 2024 offiziell als getrennt. Im Januar 2022 gaben sie nach rund zwei Jahren Beziehung ihre Verlobung bekannt. Die beiden halten laut Medienberichten allerdings weiterhin guten Kontakt. Im Mittelpunkt stehe derzeit das gemeinsame Co–Parenting ihrer Tochter Saga Blade, die im März 2025 zur Welt kam. Fox ist zudem Mutter dreier weiterer Kinder aus ihrer früheren Ehe mit Schauspieler Brian Austin Green (52).
Ein Instagram–Neustart von Fox ist im Übrigen nichts völlig Ungewöhnliches: Schon zu ihrem 38. Geburtstag im Mai 2024 hatte Fox ihren Social–Media–Account von allen Fotos geleert. Einen ähnlichen Schritt hatte sie auch schon 2023 vollzogen, damals um Spekulationen über ihre damalige Beziehung mit Machine Gun Kelly zu beenden.