French Bob: Der angesagteste Haircut für den Herbst

Was macht den French Bob so besonders?

Der French Bob ist bekannt für seine charakteristische Länge. Der angesagte Haarschnitt reicht normalerweise bis zum Kinn oder knapp darunter. Er ist kürzer als der klassische Bob, aber genau das macht ihn so besonders. Dieser Schnitt verleiht jedem Look eine elegante Note und betont gleichzeitig die Gesichtszüge. Ein besonderes Kennzeichen des französischen Bobs ist der fransige Schnitt – man denke an die Frisur von Audrey Tautou (47) in «Die fabelhafte Welt der Amelie».