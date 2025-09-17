«Freude meiner alten Tage»: Reiner Calmund schwärmt von Adoptivtochter

«Zuneigung auf den ersten Blick»

Zweieinhalb Jahre war Nicha alt, als die Calmunds sie aus einem Waisenhaus in Thailand nach Deutschland brachten. Es sei «eine Art tiefe Zuneigung auf den ersten Blick» gewesen, erinnert sich Reiner Calmund an das emotionale erste Treffen zurück. Vor allem mit seiner Frau habe das Kind umgehend eine emotionale Bindung gehabt und «wollte nicht mehr von ihrer Seite weichen». Auch Sylvia kommt im Interview zu Wort und schildert die Gefühlslage beim ersten Kennenlernen: «Wir wollten sie nicht mehr hergeben. Das hätte uns das Herz gebrochen.» Mit einem Augenzwinkern ergänzt sie, ihr Gatte habe seither längst «akzeptiert, dass er bei mir nur noch die Nummer zwei ist».