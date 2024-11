Freundin wollte Brian Harmans Sohn retten und liegt jetzt im Koma

Harmann ist dankbar für Selbstlosigkeit der Familienfreundin

Harman könne demnach nicht dankbarer sein. «Ich wollte jede mir zur Verfügung stehende Plattform nutzen, um auf das aufmerksam zu machen, was Cathy und Crane getan haben», sagte er. Sie seien selbstlos «ins Wasser gegangen und haben meinen Sohn gerettet. Wie dankt man solchen Menschen? [...] Ich denke, dass [diese] Tapferkeit und so etwas für Menschen zu tun, die nicht mit dir verwandt sind, einfach das Schönste ist, was man in diesem Leben tun kann.»