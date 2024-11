Freundschaft statt Geld: Marina Hoermanseder zieht «Verräter»-Fazit

«Das Spiel macht was mit dir», erklärte die Designerin ihrer Followerschaft. «Das ist so heftig und ich habe echt ein dickes Fell, aber das hat mich emotional an einen völligen Nullpunkt gebracht. Ich habe jeden Tag geheult, mir ging es echt nicht gut.» Zu ihrer Rolle als Verräterin sagte sie: «Nein, ich bin nicht kühl und berechnend, das war ich nur für das Spiel. Die, die mich kennen, wissen, dass ich eine sensible emotionale Seite habe. Ich habe mal Schauspiel studiert, das ist mir auf jeden Fall zugutegekommen.» Und ihre Rolle hätte sie auch nicht gerne eingetauscht: «Nein, ich wäre nicht lieber loyal gewesen, weil ich es genossen habe, das Spiel gut zu spielen.»