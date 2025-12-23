«Frida hat uns verlassen» Janni Hönscheid trauert um Familienhund

Ex–Profisurferin Janni Hönscheid (35) blickt in einem emotionalen Posting auf schwere Tage zurück. «Und wieder weine ich, wenn ich schreibe: ‹Frida hat uns verlassen.› Sie wird nie wieder wieder zurückkommen...» Frida ist der geliebte Familienhund von Hönscheid, ihrem Mann Peer Kusmagk (50) und den drei Kindern.
«Der Schmerz, die Leere, die sie hinterlassen hat», würden vermutlich für immer bleiben. «Ich kann es nicht in Worte fassen, das Gefühl, in meinem Herzen», schrieb Hönscheid am späten Montagabend. «Ich habe sie nicht ausgesucht, meine Tochter hat sie gefunden; die kleinste aus einem Chihuahua–Wurf, von einer älteren Dänin, die den ganzen Tag drinnen geraucht hat – Frida war winzig, in einer Ecke, mit ganz roten Augen.» Sie habe nie einen Hund haben wollen, «der in einer Handtasche beworben wird». Doch Frida habe «etwas ganz Tiefes» in ihr berührt, es sei eine Art Seelenverbindung gewesen.
«Ich versuchte, sie zu reanimieren»
Doch dann die schicksalhaften Momente, die Hönscheid so beschreibt: «Ein plötzlicher Schock nach der gewohnten Abendrunde, Minuten später war sie weg... diese Minuten; die sich anfühlten wie Stunden – die Zeit stand still, so wie ihr Herz – ich versuchte, sie zu reanimieren; sie irgendwie zurückzuholen.» Die Tierärztin habe ihr dann jedoch klar und deutlich gesagt, dass Frida nicht mehr gerettet werden kann.
Auch in ihrer Story widmet die dreifache Mutter der Tragödie mehrere Slides. «Die ersten Tage nach Fridas Tod war ich einfach nur gelähmt und verdammt wütend, warum das Leben manchmal so grausam ist.» Dennoch müsse das Leben weitergehen – und so verpackte die 35–Jährige trotz ihrer tiefen Trauer fleissig Weihnachtsgeschenke für die Kinder.
Das Jahr sei in allen Bereichen «verwirrend» gewesen, bilanziert Janni Hönscheid. Sie sei an einem Ort und in einem Gefühl, was sie sich so überhaupt nicht vorgestellt hätte. Die Familie hatte im vergangenen Jahr einen alten Hof in Dänemark saniert, ihn aber vor einigen Monaten wieder verkauft, um mit dem Camper nach Südeuropa zu reisen. Doch auf dem Weg legten sie in der Nähe von Hamburg Stopp ein, wo sie derzeit ein gemietetes Haus bewohnen.
Bei «Adam sucht Eva» kennengelernt
Janni Hönscheid und Ex–Dschungelkönig Peer Kusmagk hatten sich 2016 in der dritten Staffel der RTL–Nacktshow «Adam sucht Eva – Gestrandet im Paradies» kennengelernt und ein Jahr später geheiratet. Sie haben drei Kinder: Anfang August 2017 wurde Sohn Emil–Ocean geboren, die Schwangerschaft wurde durch die Doku–Show «Janni & Peer ... und ein Baby!» begleitet. Im Juli 2019 kam Tochter Yoko zur Welt, im September 2021 folgte noch Sohn Merlin. Die Familie ist schon mehrfach umgezogen, lebte in Berlin, Potsdam, auf Mallorca und zuletzt Dänemark.