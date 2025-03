Friedensangebot und Liebesouting verblüffen bei «Promis unter Palmen»

Zur Abkühlung geht es in die Eistonne. In einer Wanne mit sechs Grad kaltem Wasser müssen die Promis einen Intelligenztest lösen. Sie müssen Badeenten in verschiedenen Farben nach den Vorgaben einer Textaufgabe in eine richtige Reihenfolge bringen. Ausgerechnet der in der Villa als hübsch, aber doof abgestempelte Nikola Glumac (28) löst die Aufgabe als schnellster richtig. Auf Platz zwei folgt Christo (38). Die beiden Männer sind somit Teamkapitäne.