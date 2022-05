Friedrich Christian Delius: Der Schriftsteller stirbt mit 79 Jahren

Friedrich Christian Delius ist tot. Der Schriftsteller starb am Montag im Alter von 79 Jahren in Berlin. Das gab der Rowohlt-Verlag am Dienstag bekannt. Delius habe «als Zeitgenosse geschrieben, als wacher Beobachter, aus dem Fluss der Dinge heraus - dicht an der Gegenwart, dicht am Leben», merkte Gunnar Schmidt an, Verleger und Delius' Lektor bei Rowohlt.