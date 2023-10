Promis feiern in Berlin

Friedrich Liechtenstein als stiller Beobachter an der Theke

Werbeikone Friedrich Liechtenstein betreibt seit Kurzem die Bar «Troya» in Berlin. «Leute, die gar nicht trinken, kommen mir komisch vor», lacht er am Rande eines Events in Berlin. Er selbst verbringt viel Zeit an der Theke – aber vor allem als stiller Beobachter.