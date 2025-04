ARD-Talkshow am 13. April

Friedrich Merz kommt am Sonntag zu Caren Miosga

In der ARD–Talkshow «Caren Miosga» begrüsst die Moderatorin am Sonntag den CDU–Vorsitzenden und designierten Bundeskanzler Friedrich Merz. Welchen Kurs wird Deutschland künftig in Europa und der Welt einschlagen?