Friedrich Merz: Tröstende Worte für die Handball-Stars

Das Königshaus feiert die dänischen Handballer

Die dänische Königin hat sich nach dem Spiel ebenfalls auf Instagram zu Wort gemeldet. Das Königshaus teilte zunächst ein Bild, das die 53–Jährige, in roter Bluse, auf der Tribüne zeigt, wie sie das Spiel beobachtet. Zu den Fotos der Siegerehrung hiess es von Mary dann anschliessend: «Herzlichen Glückwunsch zum grossartigen EM–Gold und herzlichen Glückwunsch dazu, dass sich die Herren–Nationalmannschaft nun Olympiasieger, EM– und WM–Goldmedaillengewinner nennen darf. Das ist eine ganz fantastische Leistung.»