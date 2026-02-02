Friedrich Merz: Tröstende Worte für die Handball-Stars

Bundeskanzler Friedrich Merz (70) hat am Sonntagabend im dänischen Herning die deutschen Handballer unterstützt. Nachdem das Team das Finale der Europameisterschaft gegen Dänemark trotz starker Leistung mit 27:34 verloren hatte, gab es von dem Politiker zudem aufmunternde Worte in der Kabine.
Auf der Tribüne mit Königin Mary
Das Spiel verfolgte der Bundeskanzler mit seiner Ehefrau Charlotte Merz auf der Tribüne. Neben ihnen waren die Ministerpräsidentin von Dänemark, Mette Frederiksen (48), und Königin Mary von Dänemark (53) zu sehen. In seinen Instagram–Storys zeigt Merz die herzliche Begrüssung von Frederiksen.
Auch seinen Ausflug mit seiner Ehefrau Charlotte in die Kabine der DHB–Stars nach dem Spiel präsentierte der Kanzler später in den sozialen Medien. Auf einem Video ist zu sehen, wie der 70–Jährige zu den Spielern spricht. Dazu heisst es auf dem Instagram–Account des Bundeskanzlers: «Wir sind stolz auf euch.»
Friedrich Merz sagte in der Kabine: «Super Spiele, super Mannschaft, toller Teamgeist. Ich kann nur sagen: Es hat Freude gemacht, euch anzuschauen.» Er fügte hinzu: «Und wir haben nächstes Jahr im eigenen Land die Weltmeisterschaft. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Herzlichen Glückwunsch zu einer tollen Europameisterschaft.»
Das Königshaus feiert die dänischen Handballer
Die dänische Königin hat sich nach dem Spiel ebenfalls auf Instagram zu Wort gemeldet. Das Königshaus teilte zunächst ein Bild, das die 53–Jährige, in roter Bluse, auf der Tribüne zeigt, wie sie das Spiel beobachtet. Zu den Fotos der Siegerehrung hiess es von Mary dann anschliessend: «Herzlichen Glückwunsch zum grossartigen EM–Gold und herzlichen Glückwunsch dazu, dass sich die Herren–Nationalmannschaft nun Olympiasieger, EM– und WM–Goldmedaillengewinner nennen darf. Das ist eine ganz fantastische Leistung.»