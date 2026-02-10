Friedrich Merz war mit dabei: Charlotte Merz bei Fahrradtour gestürzt

Charlotte Merz (geb. 1961), Ehefrau von Bundeskanzler Friedrich Merz (70), hatte am Wochenende im sauerländischen Arnsberg einen Fahrradsturz. Das teilte eine Regierungssprecherin der Nachrichtenagentur dpa mit. Demnach unternahm sie eine Fahrradtour mit ihrem Ehemann, als es zum Sturz kam.
Helm verhinderte Schlimmeres
Charlotte Merz wurde anschliessend am Samstagnachmittag ins Krankenhaus gebracht, konnte jedoch nach kurzer Beobachtung die Klinik wieder verlassen. Ein Helm habe gravierende Verletzungen verhindert. Der Kanzler soll seiner Frau stets zur Seite gestanden haben.
Am Sonntag soll Merz dann alleine noch eine weitere Fahrradtour in seiner Heimat unternommen haben, wie die «Westfalenpost» berichtete. Den Besuch des Kanzlers in einem Café in Arnsberg–Neheim hielt das Lokal selbst bei Instagram fest: «Heute Nachmittag hatten wir besonderen Besuch: Im Rahmen einer Fahrradtour machte Bundeskanzler Friedrich Merz eine kurze Pause bei uns und stärkte sich für den weiteren Weg.»
Weiter hiess es: «Auf den Fotos seht ihr ihn einmal mit seinem Fahrrad bei uns vor dem Café und auf dem zweiten Bild gemeinsam mit unserem Mitarbeiter Momo. Unabhängig von Politik und Meinungen: Wir freuen uns über jeden Gast – und über jeden Moment, der Menschen zusammenbringt.»