«Friends»-Darsteller Mike Hagerty im Alter von 67 Jahren gestorben

«Wir sind am Boden zerstört»

«Ich habe Mike in dem Moment geliebt, in dem ich ihn getroffen habe», schreibt Everett zu mehreren gemeinsamen Bildern. «Er war so besonders.» Der Verstorbene sei warm und witzig gewesen. «Wir sind am Boden zerstört, dass er von uns gegangen ist», erklärt sie weiter. Alle Darsteller und die gesamte Crew der Serie hätten Hagerty verehrt. In Gedanken seien alle bei der Ehefrau und Familie des Schauspielers.