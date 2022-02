«Friends»-Star Matthew Perry enthüllt Titel seiner Autobiografie

Nach einem schweren Unfall bei den Dreharbeiten zu dem Film «Fools Rush In - Herz über Kopf» (1997) wurde Perry an der Bauchspeicheldrüse operiert. Die Schmerzen betäubte er mit Alkohol und Vicodin und wurde abhängig. «Perry schildert anschaulich seinen lebenslangen Kampf mit der Krankheit und was zu ihr geführt hat, obwohl er scheinbar alles hatte», so der Verlag.