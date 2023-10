«Friends»-Star Matthew Perry: Ermittler finden mehrere Medikamente

Nach dem plötzlichen Tod von «Friends»–Star Matthew Perry (1969–2023) am 28. Oktober gibt es erste neue Erkenntnisse. Laut «TMZ» seien in seinem Haus keine Drogen, aber zahlreiche verschreibungspflichtige Medikamente gefunden worden. Das US–Promi–Portal gilt als gut informiert und berichtete als erstes über den tragischen Vorfall. Perry wurde am Samstag tot in seinem Whirlpool gefunden. Er wurde nur 54 Jahre alt. Derweil ehren Fans den Serienstar auch am «Friends»–Gebäude in New York.