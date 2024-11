Friendsgiving statt Thanksgiving: Darum feiern wir Freundschaften

Die Feiertage zum Jahresende stehen oft in enger Verbindung mit Familie und Traditionen, aber in den letzten Jahren hat sich (vor allem in den USA) ein neues Konzept etabliert: Friendsgiving. Als Pendant zum klassischen Thanksgiving werden dabei Freundschaften ins Zentrum der Feierlichkeiten gerückt. Was steckt hinter diesem Trend, den auch immer mehr Menschen hierzulande in ihr Leben integrieren?