«Friendship Bracelets»: Die besten Ideen für «Eras Tour»-Armbänder

Songtitel: «Welcome To New York», «Blank Space», «Style», «Out of the Woods», «All You Had To Do Was Stay», «Shake It Off», «I Wish You Would», «Bad Blood», «Wildest Dreams», «How You Get The Girl», «This Love», «I Know Places», «Clean», «Wonderland», «You Are In Love», «New Romantics», «Slut», «Say Don‹t Go», «Now That We Don›t Talk», «Suburban Legends», «Is It Over Now?»