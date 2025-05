«Frier & 50»: Neue Comedy-Serie mit Annette Frier in Produktion

Darum geht es in «Frier & 50»

Annette Frier spielt in «Frier & 50 – Am Ende meiner Tage» eine fiktionialisierte Version ihrer selbst. Auch ihre Figur hört auf den Namen Annette Frier. Sie ist 50 Jahre alt geworden, befindet sich «mitten in den Wechseljahren», wurde von ihrem Mann Sascha (Alexander Khuon, 46) für eine jüngere Frau verlassen und ihre «20–jährige Tochter Jola (Maria Matschke Engel) macht sie bald zur Oma», wie es in der Mitteilung von Joyn heisst.