Frisch verliebt: Eminem soll seine langjährige Stylistin daten

Eminem (53) soll frisch verliebt sein. Wie das Klatschportal «TMZ» berichtet, ist der US–Rapper seit einiger Zeit mit seiner langjährigen Stylistin, einer Frau namens Katrina Malota, liiert. Wie lange genau die beiden schon ein Paar sind, ist aber nicht bekannt. Der Rapper selbst hat die Beziehung bisher auch nicht bestätigt.