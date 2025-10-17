Frisch verliebt: Eminem soll seine langjährige Stylistin daten

Eminem (53) soll frisch verliebt sein. Wie das Klatschportal «TMZ» berichtet, ist der US–Rapper seit einiger Zeit mit seiner langjährigen Stylistin, einer Frau namens Katrina Malota, liiert. Wie lange genau die beiden schon ein Paar sind, ist aber nicht bekannt. Der Rapper selbst hat die Beziehung bisher auch nicht bestätigt.
Malota arbeitet demnach als Stylistin und Make–up–Artistin im Bundesstaat Michigan und seit vielen Jahren auch für den Rapper sowie zahlreiche seiner Kollegen wie Snoop Dogg, 50 Cent oder Robin Thicke tätig. Laut dem Bericht stammt sie wie Eminem selbst ursprünglich aus der Stadt Detroit.
Eminems turbulentes Privatleben
Eminem, bürgerlich Marshall Mathers, hält sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Die wohl bekannteste Beziehung seines Lebens führte er mit Kim Scott, die er als Teenager kennenlernte und 1999 heiratete. Bereits 2001 liessen sich die beiden wieder scheiden, führten aber anschliessend eine On–off–Beziehung, waren ab 2006 für rund drei Jahre sogar erneut verheiratet. Aus der Beziehung stammt die 1995 geborene Tochter Hailie Jade Scott.
Neben der 29–Jährigen ist Eminem Vater von Alaina Marie Scott (32), seiner Nichte, die er adoptiert hat, und von Stevie Laine (23), Kim Scotts Tochter aus einer anderen Beziehung.
2025 wurde der Rapper durch seine Tochter Hailie Jade erstmals Grossvater. Im Oktober 2025 wurde bekannt, dass seine Adoptivtochter Alaina ebenfalls ihr erstes Kind erwartet.