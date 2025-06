Frische Funktionen für das iPhone: Die wichtigsten Apple-Neuerungen

Immer mehr KI

Apple Intelligence, also die Künstliche Intelligenz (KI) des Unternehmens, übernimmt daneben neue Aufgaben. In Nachrichten, am Telefon oder via FaceTime soll beispielsweise eine Live–Übersetzung dafür sorgen, dass Texte und gesprochenes Wort direkt verständlich werden. Dazu werden laut Apple integrierte Modelle genutzt, die auf dem Gerät laufen, damit kein Teil der Unterhaltungen auf Server hochgeladen werden müsse.