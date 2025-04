Frischekick: Farbenfroher Frühlingssalat mit Radieschen

Zubereitung (25 Minuten)

1. Die Radieschen gründlich waschen und die Blattansätze entfernen. Die Wurzelenden abschneiden und die Radieschen in dünne Scheiben schneiden. Besonders schön wirken verschiedene Schnittformen – einige in Scheiben, andere in Viertel geschnitten. Danach in eine grosse Salatschüssel geben.