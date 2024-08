Fritz Egner wird 75: Der bescheidene King der Hits

Dass er aus seinem völlig unglamourösen Vornamen Fritz eine unverwechselbare internationale Marke – «Fritz & Hits» – gemacht hat, spricht für seine wache Intelligenz. Seine Radio–Sendungen erregten nicht nur in Bayern und Deutschland Aufmerksamkeit, wenn zum Beispiel ein Pop–Weltstar mit Reibeisenstimme die Hörer begrüsste: «Hi, I‹m Rod Stewart and you›re listening to ‹Fritz & Hits›, 'cause Fritz has the hits!»