Fritz Kalkbrenner: Das macht die Berliner Technokultur so besonders

Produzent, DJ und Sänger Fritz Kalkbrenner (43) veröffentlicht am 1. November sein neues Album «Third Place». Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählt der Berliner, was sich hinter dem «dritten Ort» verbirgt, wie er auf die nachwachsende Generation in der DJ–Szene blickt und ob er selbst noch gerne in der Partyszene unterwegs ist.