Fritz Wepper: «Der Krebs ist besiegt»

Operation, Intensivstation, Reha

Anfang 2021 musste Fritz Wepper sich einer Tumor-OP unterziehen, es folgten fünf Monate Intensivstation. Im Sommer kam er in die Rehaklinik an den Tegernsee bei München. Ende November machte seine Ehefrau Susanne Kellermann (47) ihrem Kummer über das Corona-bedingte Besuchsverbot Luft: «Es ist traurig, dass es wieder so weit gekommen ist, dass kranke und alte Menschen ihre Angehörigen nicht sehen können. Das ist eine Katastrophe, die man verhindern hätte können», sagte die Regisseurin der «Bild»-Zeitung. Im Dezember konnte Fritz Wepper das Krankenhaus verlassen, wie die «Bunte» meldete.