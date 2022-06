Fritz Wepper: Erster Kurzurlaub nach langem Klinikaufenthalt

Die Leidenszeit von Fritz Wepper

Im Februar 2021 machte Wepper öffentlich, dass er an Hautkrebs leidet. Der Schauspieler wurde zunächst mit Kortison behandelt. Doch der Krebs bildete Metastasen. Im März 2021 musste Wepper mit starken Bauchschmerzen ins Krankenhaus. Dort entdeckten die Ärzte einen Tumor im Bauchraum. Die Geschwulst musste in einer Notoperation entfernt werden. Wepper lag anschliessend im Koma. Im März 2022 hätte er eigentlich nachhause dürfen, doch er infizierte sich mit dem Coronavirus. Am 1. Juni gab Wepper bekannt, dass er endgültig zuhause sei.