Fritz Wepper: Familienausflug kurz vor seinem Tod

Fritz Wepper war seit den 1950er Jahren ein Star

Fritz Wepper ist am Montagmorgen in einem Hospiz im Alter von 82 Jahren gestorben. Nach einer schweren Sepsis hatte der einstige «Derrick»–Star in der Einrichtung in Oberbayern gelegen. Zuvor hatte ihm schon der Tod seines Bruders zu schaffen gemacht: Der Schauspieler Elmar Wepper (1944–2023) war Ende Oktober 2023 im Alter von 79 Jahren verstorben.