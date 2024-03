Fritz Wepper ist tot: Markus Söder und mehr sind «tief betroffen»

Für Kulturstaatsministerin Claudia Roth (68, Bündnis 90/Die Grünen) sei Fritz Wepper einer der «erfolgreichsten deutschen Schauspieler» gewesen, «der Publikum und Kritik gleichermassen begeisterte», sagte sie am Montag in Berlin. Sein Ausnahmetalent und sein Charisma hätten ihn zu einem der beliebtesten deutschen Schauspieler gemacht. Seine Rolle als Harry Klein in «Derrick» sei «legendär» gewesen, mit dieser habe er «Fernsehgeschichte geschrieben», so Roth.