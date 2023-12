Fritz Wepper nach seiner Sepsis: «Das Schlimmste habe ich überstanden»

Der gesundheitliche Zustand von Fritz Wepper sei «anfangs doch sehr ernst» gewesen: «Ich weiss nicht, wie oft ich mich in den vergangenen Jahren schon von Fritz verabschiedet habe. Auch das Hoffen und Bangen kostet sehr viel Kraft.» Sie sei dann immer extrem angespannt, unruhig, könne nicht schlafen: «Wenn dann Entwarnung kommt, fällt die Spannung ab und man ist so erschöpft, dass man in der Sekunde einfach einschlafen könnte.» Darauf könne man sich auch nicht vorbereiten, es treffe sie jedes Mal «mit voller Breitseite».