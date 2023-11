Fritz Wepper über Tod seines Bruders Elmar: «Kam aus heiterem Himmel»

Der Tod von Elmar Wepper (1944–2023) am 31. Oktober kam auch für seinen Bruder Fritz Wepper (82) überraschend. «Es war nicht zu erwarten, ich bin voller Trauer», sagt der Schauspieler im Interview mit der Zeitschrift «Bunte». Es habe «keine Anzeichen von einer körperlichen Schwäche oder Krankheit» gegeben. Der TV–Star fügt hinzu: «Es kam aus heiterem Himmel, wie ein schrecklicher Blitz. Der einzige Trost ist, dass er nicht gelitten hat, sondern an einem Herzstillstand verstorben ist.» Seine Schwägerin Anita sei frühmorgens mit dem Hund rausgegangen, «zurückgekommen und hat Elmar tot in seinem Bett vorgefunden», erzählt Fritz Wepper. «Ich wurde dann von Elmars Sohn angerufen und habe es durch ihn erfahren.»