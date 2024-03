Fritz Wepper: Weisswürste, Brezen und Bier im Hospiz

Entscheidung für das Hospiz war «extrem schlimm»

Nur wenige Tage nach der Verlegung in das oberbayerische Hospiz berichtet sie in der «Bild»–Zeitung von Fritz Weppers aktuellem Befinden und ihren Schwierigkeiten, mit der hoffnungslosen Situation umzugehen. Die Entscheidung, ihren Mann nach acht Wochen auf der Palliativstation endgültig ins Hospiz zu verlegen, habe sie gemeinsam mit den behandelnden Ärzten getroffen. Dieser Schritt sei für sie «extrem schlimm» gewesen, auch wenn sie versuche, dass Positive daran im Blick zu behalten. «Das Hospiz hat zum Ziel, dass man selbst in diesem Krankheitszustand so viel Leben wie möglich haben kann», so Kellermann. «Ich ziehe vor allen Pflegekräften den Hut für ihren Einsatz.»