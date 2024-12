Fritz Weppers Witwe Susanne Kellermann blickt auf hartes Jahr zurück

Viele Prominente sind im Jahr 2024 gestorben, darunter auch die deutsche Schauspiellegende Fritz Wepper (1941–2024). Er starb am 25. März im Alter von 82 Jahren in einem Hospiz in Oberbayern. Die Zeit vor und nach seinem Tod war für seine Witwe Susanne Kellermann (50) eine herausfordernde Zeit, wie sie zum Jahresende in einem Interview mit «Bunte» schildert. Es wird das erste Weihnachtsfest ohne ihren Fritz, mit dem sie Tochter Filippa bekam.