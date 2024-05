Frohe Kunde im Hause Kahn: Oliver Kahns Bruder Axel hat geheiratet

Im März hatte das Paar auf Instagram verkündet, dass Nachwuchs ansteht. Zu Bildern der Gender–Reveal–Party schrieb Kahn: «No words needed ... Bilder sagen mehr als Worte. Wenn Gefühle und Liebe sich in Bildern widerspiegeln, braucht es keine Worte. Nur soviel. Herzlichen Dank an alle, die wir unsere Freunde nennen. Für diese Freundschaften sind wir sehr dankbar.» In einem Video war dann zu sehen, wie das Paar beim Anschneiden der Torte das Geschlecht des Babys erfuhr: Die Leckerei entpuppte sich als blau.