Früchte von Cédric Grolet: So gelingen die Hype-Desserts zu Hause

Wer die Schlangen vor den Boutiquen in Paris, London oder Singapur gesehen hat, weiss schnell, dass Cédric Grolet weit mehr als ein gewöhnlicher Pâtissier ist. Seine täuschend echten Früchte aus Zucker und Mousse haben in den sozialen Netzwerken einen beispiellosen Hype ausgelöst und ihn zum Rockstar der modernen Backkunst gemacht. Mit seinen ikonischen Trompe–l'œil–Kreationen verwischt er die Grenzen zwischen Handwerk und bildender Kunst.