Fruchtig, cremig, unwiderstehlich: Pfirsichkuchen vom Blech

2. Währenddessen die weisse Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Für die Creme 600 ml Milch mit der Hälfte des Zuckers aufkochen. Eigelb, restlichen Zucker und Speisestärke in der restlichen kalten Milch glatt rühren. Die heisse Milch zur Eigelbmischung giessen, verrühren und alles zurück in den Topf geben.