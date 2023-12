Früher als geplant: Erster Trailer zu «GTA 6» ist da

Zurück in Vice City

Der Trailer entführt uns nach Vice City. Die fiktive Version von Miami war bereits in «GTA Vice City» der Schauplatz. Nachdem der Vorläufer von 2002 in den 1980er–Jahren spielte, ist «GTA 6» in der Gegenwart angesiedelt. Die von Social–Media–Apps gewohnte Optik wird im detailreichen Teaser exzessiv dargestellt.