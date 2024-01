Früherer Scorpions-Schlagzeuger James Kottak ist tot

«James war ein wunderbarer Mensch, ein grossartiger Musiker und liebevoller Familienvater... er war unser »Brother from another Mother« und wird es auch bleiben... Rock'n Roll für immer, Ruhe in Frieden James», schrieben die aktuellen Band–Mitglieder Rudolf Schenker (75), Klaus Meine (75), Matthias Jabs (68), Pawel Maciwoda (56) und Mikkey Dee (60) in einem Statement. Dazu teilten sie ein Schwarz–Weiss–Foto von Kottak, das ihn von hinten und oberkörperfrei auf einem Schlagzeug stehend auf der Bühne zeigt. Auf seinem Rücken ist das Tattoo «Rock & Roll Forever» zu sehen. Woran James Kottak so überraschend starb, ist nicht bekannt.