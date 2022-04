Frühjahrsputz in Deutschland: Worauf es Verbrauchern ankommt

Die Sonne kitzelt die Pflanzen aus dem Boden, die Vögel zwitschern, der Frühling zieht durchs Land. Für viele Deutsche bedeutet das Frühjahrsputz. Der Reinigungsmittelhersteller Haka hat dazu eine Umfrage unter knapp 1.000 Menschen durchgeführt. Etwa zwei Drittel von ihnen (61 Prozent) gaben an, dass der Frühjahrsputz ein fester Bestandteil ihres Kalenders sei. Womit sie am liebsten putzen, wie wichtig ihnen Nachhaltigkeit ist und wem sie in Putzfragen vertrauen.