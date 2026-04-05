Frühling, Fitness, Feierabendrunde: Sinnvolle Gadgets beim Laufen

Was auf längeren Runden plötzlich wichtiger wird

Solange es nur einmal um den Block geht, braucht es oft nicht viel mehr als gute Schuhe. Wer aber wieder regelmässig unterwegs ist oder die Strecken langsam ausdehnt, merkt schnell, dass Trinken ein Thema werden kann. Eine kleine Handflasche ist dann oft praktischer als eine schwere Tasche auf dem Rücken. Die Nathan Quick Squeeze Lite Handheld mit 355 Millilitern kostet im Nathan–Shop 24,95 Euro und setzt auf ergonomische Form, verstellbare Handschlaufe und kleine Taschen für Schlüssel oder Karten. Gerade für längere Feierabendrunden kann so ein Helfer sinnvoller sein.