«Frühling»-Star Simone Thomalla ist ihrem Helfer unheimlich «dankbar»

Am Sonntag (4.2., 20:15 Uhr, ZDF) startet die 13. Staffel der Herzkinoreihe «Frühling» mit Simone Thomalla (58) in der Hauptrolle. Seit 2011 spielt sie Dorfhelferin Katja Baumann, die Familien in Notsituationen zur Seite steht. Bei ihrer Dankesrede anlässlich der Goldene–Henne–Preisverleihung im Herbst 2023 in ihrer Heimatstadt hat die gebürtige Leipzigerin verraten, dass sie selbst «eine Katja» in ihrem Umfeld hat. Wer das ist, hat die Schauspielerin nun dem ZDF mit rührenden Worten erklärt.