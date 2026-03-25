Frühlings-Burritos mit knackigem Gemüse

Burritos sind der Inbegriff von unkompliziertem Genuss mit grossem Geschmack. Die knackige Gemüsefüllung aus Rotkohl, Karotten und Sellerie trifft auf zartes Hähnchen – ein Alltagsgericht mit echtem Wow–Faktor.
Zutaten (4 Personen)
4 grosse Weizentortillas (ca. 30 cm Durchmesser)
500 g Hähnchenbrustfilet
200 g Rotkohl, fein gehobelt
2 mittelgrosse Karotten
3 Stangen Sellerie
100 g grüner Blattsalat
2 Knoblauchzehen
1 TL Kreuzkümmel, gemahlen
1 TL geräuchertes Paprikapulver
1 TL Chiliflocken
2 EL Olivenöl
2 EL Limettensaft
1 TL Honig
Meersalz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer
Kochutensilien: Pfanne, Schneidebrett, scharfes Messer, Sparschäler, Schüssel, Zitronenpresse, Küchenpinsel
Zubereitung (40 Minuten)
1. Das Hähnchenbrustfilet in gleichmässige, etwa 1 cm breite Streifen schneiden. Den Knoblauch fein hacken und mit Kreuzkümmel, geräuchertem Paprika, Chiliflocken, Salz und Pfeffer zu einer aromatischen Marinade vermengen. Die Hähnchenstreifen darin wenden und mindestens 10 Minuten ziehen lassen.
2. Währenddessen den Rotkohl in feine Streifen hobeln, die Karotten und den Sellerie in gleichmässige, etwa 5 cm lange Stifte schneiden. Alles in einer grossen Schüssel mit Limettensaft, Honig und einer kräftigen Prise Salz vermengen und mit den Händen kurz durchkneten.
3. Olivenöl in einer Pfanne bei mittlerer bis hoher Hitze erhitzen. Die marinierten Hähnchenstreifen darin portionsweise scharf anbraten, bis sie goldbraun und durchgegart sind – das dauert pro Seite etwa 3 bis 4 Minuten. Das fertige Fleisch aus der Pfanne nehmen und kurz ruhen lassen.
4. Die Tortillas in einer trockenen, heissen Pfanne für je 20 bis 30 Sekunden pro Seite erwärmen, bis sie geschmeidig sind und leichte Röstaromen entwickeln. Das macht sie formbar und aromatisch zugleich.
5. Jede Tortilla zunächst mit einigen Blattsalatblättern als grünes Fundament belegen. Darauf die Gemüsemischung und die saftigen Hähnchenstreifen mittig platzieren. Die linke und rechte Seite der Tortilla und das Endstück einklappen, sodass eine kompakte Rolle entsteht.
Anrichtetipps
Die Burritos halbieren und auf einem Holzbrett oder auf einem flachen Teller anrichten. Frische Limettenspalten und einige Korianderblättchen setzen farbige Akzente. Wer mag, serviert einen kleinen Dip aus Joghurt und Zitronensaft dazu.
Getränkeempfehlung
Ein frischer Albariño aus Galizien begeistert mit seinen lebendigen Zitrusnoten und der feinen Säure, die die würzige Hähnchenfüllung wunderbar ergänzt.
Ein selbst angesetztes Limetten–Minz–Wasser mit einem Hauch Agavensirup und sprudelndem Mineralwasser bietet als alkoholfreie Alternative einen erfrischenden Ausgleich zur herzhaften Füllung.
Rezeptvariationen
Für eine vegetarische Version das Hähnchen durch gewürzten Tofu ersetzen.
Ein grosszügiger Klecks Guacamole oder ein Löffel Schmand in der Füllung macht den Burrito noch cremiger und runder im Geschmack.