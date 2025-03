Frühlingsbote auf dem Teller: Knusprige Spinat-Quiche mit Pinienkernen

Zubereitung (90 Minuten)

1. Für den Mürbeteig das Mehl mit dem Salz in einer Schüssel vermischen. Die kalte Butter in kleine Würfel schneiden und mit den Fingerspitzen in das Mehl einarbeiten, bis eine krümelige Konsistenz entsteht. Das Ei und das eiskalte Wasser hinzufügen und alles zügig zu einem glatten Teig verkneten. In Frischhaltefolie wickeln und mindestens 30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen.