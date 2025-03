Frühlingserwachen: Das sind die besten Reiseziele im März

Abseits des städtischen Trubels laden die Strände Valencias zu erholsamen Stunden am Mittelmeer ein. Bei angenehmen Temperaturen lassen sich Spaziergänge an der Strandpromenade ebenso geniessen wie Ausflüge in das nahe gelegene Naturschutzgebiet Albufera. In der Region wird auch die weltberühmte Paella serviert, die hier ihren Ursprung hat. Kulinarische Entdeckungen in traditionellen Restaurants runden das Frühlingserlebnis in Valencia ab.