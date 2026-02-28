Frühlingserwachen in der Vase: Wie der Blumenstrauss lange überlebt

Besonderheit bei Narzissen

Eine Besonderheit stellen Narzissen dar, da diese nach dem Anschnitt einen Schleim absondern, welcher die Leitbahnen anderer Blumenarten verstopft. Eine eintägige Quarantäne in einem separaten Gefäss ist daher vor der Zusammenführung mit anderen Blumen ratsam. Nach Ablauf dieser Zeit werden die Stiele abgespült, jedoch nicht erneut angeschnitten, und können anschliessend in den Mischstrauss integriert werden.