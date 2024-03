Frühlingserwachen: Praktische Apps und Gadgets für Gärtner

Automatische Bewässerungssysteme

Automatische Bewässerungssysteme sind eine grosse Erleichterung für Gärtnerinnen und Gärtner, vor allem in den heissen Sommermonaten. Sie können so eingestellt werden, dass die Pflanzen genau dann bewässert werden, wenn sie es brauchen, und helfen so, Wasser zu sparen und gleichzeitig eine optimale Versorgung zu gewährleisten.