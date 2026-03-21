Frühlingsfrisch: Pastell-Power für strahlende Augen

Blauer Lidschatten ist zurück

Wer in der Nostalgie der 2000er–Jahre schwelgen will, setzt auf blauen Lidschatten. Im Zuge des anhaltenden Y2K–Trends ist Babyblau wieder im Kommen. Wird die Farbe solo getragen, ist sauberes Verblenden besonders wichtig. Auch am unteren Wimpernkranz kann der Ton aufgetragen werden. Alternativ bietet sich ein Metallic–Look an, wie ihn schon Britney Spears (44) trug: Der Innenwinkel wird mit hellem Schimmer betont, während auf dem Lid ein metallisches Hellblau zum Einsatz kommt. Besonders authentisch wird das Gesamtergebnis mit nudefarbenem Gloss auf den Lippen.