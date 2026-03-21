Frühlingsfrisch: Pastell-Power für strahlende Augen

Pünktlich zum Frühling kehren Pastellfarben in die Beauty–Trends zurück. Puderrosa, Jadegrün und Babyblau zählen zu den beliebtesten Nuancen. Sie frischen das ewig gleiche Alltags–Make–up auf und setzen die Augen sanft in Szene.
Romantischer Sakura–Look
Wer die Jahrszeit mit einem romantischen Look begrüssen will, greift zu zartrosa Lidschatten. Der dunkelste Ton wird vom inneren Augenwinkel entlang der Lidfalte bis knapp unter das Augenbrauenende aufgetragen. Zur Lidmitte hin werden die Farben immer heller. Anschliessend alles sorgfältig verblenden, sodass keine harten Übergänge entstehen. Ein schimmernder Gloss sorgt für zusätzliche Frische, während Wangen und Lippen in einem passenden Roséton gehalten werden. So entsteht ein Look, der an Kirschblüten erinnert.
Hellgrüner Schimmer
Auch helle Grüntöne bringen Abwechslung auf die Augen. Dafür wird der Lidschatten gleichmässig auf dem gesamten Lid verteilt. Für einen ausdrucksstarken Abend–Look kann mit schimmernden oder glitzernden Nuancen gearbeitet und der Look mit feinen grünen Steinchen ergänzt werden. Ein Hauch weisser Lidschatten im inneren Augenwinkel lässt den Blick wacher wirken. Auf einen schwarzen Lidstrich sollte verzichtet werden – ein dunkles Grün wirkt deutlich weicher und harmonischer.
Blauer Lidschatten ist zurück
Wer in der Nostalgie der 2000er–Jahre schwelgen will, setzt auf blauen Lidschatten. Im Zuge des anhaltenden Y2K–Trends ist Babyblau wieder im Kommen. Wird die Farbe solo getragen, ist sauberes Verblenden besonders wichtig. Auch am unteren Wimpernkranz kann der Ton aufgetragen werden. Alternativ bietet sich ein Metallic–Look an, wie ihn schon Britney Spears (44) trug: Der Innenwinkel wird mit hellem Schimmer betont, während auf dem Lid ein metallisches Hellblau zum Einsatz kommt. Besonders authentisch wird das Gesamtergebnis mit nudefarbenem Gloss auf den Lippen.